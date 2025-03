Giuliano Sangiorgi papà bis, è nato Michele: “Ora il mondo è perfetto”

(Adnkronos) –

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha annunciato sui social di essere diventato papà per la seconda volta. Fiocco azzurro in casa Sangiorgi: il cantante e la compagna Ilaria Macchia sono diventati genitori del piccolo Michele. “Ricominciamo tutto amore nostro. Benvenuto Michele”, scrive Giuliano Sangiorgi a corredo di uno scatto che ritrae il polso del nuovo arrivato, nato nella notte tra il 22 e il 23 marzo presso la casa di cura Santa Famiglia. “Ilaria, Stella e io siamo pronti alla nostra vita insieme”, ha aggiunto il cantante. Giuliano e Ilaria sono diventati genitori per la seconda volta, la prima è stata nel 2018 con la piccola Stella. Tra le storie, papà Giuliano ha condiviso un altro scatto che ritrae il neonato accanto alla piccola Stella: “Ora il mondo è perfetto”, ha scritto. Tanti gli auguri da parte dei vip tra i commenti. Come Emma Marrone che ha commentato: “La felicità”. Gianluca Fru, dei The Jackal, ha scritto: “Il bambino più fortunato del mondo, nato nella famiglia più bella del mondo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)