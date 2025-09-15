27.9 C
Giustino, chi era Matilda Ferrari: promessa del pattinaggio investita e uccisa a 15 anni da un camion

È Matilda Ferrari la ragazza travolta questa mattina da un camion a Giustino, in Val Rendena in provincia di Trento, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a scuola al liceo Guetti di Tione di Trento. La 15enne era una promessa del pattinaggio, faceva parte del gruppo Sporting Ghiaccio Pinzolo Pattinaggio Artistico e Ritmico, che si allena presso il Palaghiaccio di Pinzolo, a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuto l’incidente. Matilda nel paese era conosciuta per essere un’atleta che aveva riscosso anche risultati di rilievo per la sua giovane età e, per questo, era avviata verso una brillante carriera di pattinatrice professionista. E sul profilo Instagram del gruppo sportivo, un video celebra la sua “fantastica” stagione sportiva culminata con una medaglia di bronzo alla finale Coppa Italia.    La famiglia è nota nella Val Rendena perché proprietaria di una storica pasticceria a Pinzolo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

