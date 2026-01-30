7.5 C
Giustizia, Nordio: “Blasfemo dire che riforma mina indipendenza magistratura”

(Adnkronos) – “Sento il dovere istituzionale di ribadire con chiarezza e fermezza che ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l’indipendenza della magistratura, un principio non negoziabile che oltre mezzo secolo fa, in un momento molto doloroso della Repubblica, mi indusse a far parte di quel nobile ordine al quale mi sento ancora di appartenere”. A dirlo è stato i

l ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione. 

Tutte le attività per l’innovazione tecnologica, ha continuato il ministro, “sono state compiute nel pieno rispetto della legge: troverei irriguardoso soffermarmi a smentire alcuni ripugnanti insinuazioni che in questi giorni sono state diffuse sull’ipotesi di interferenze illecite, da parte nostra, sull’attività esclusiva e sovrana della magistratura”. 

“Nell’ambito del diritto penale – ha aggiunto – non ci siamo accaniti in una proliferazione dissennata di indiscriminati interventi persecutori, piuttosto abbiamo inteso colmare alcuni vuoti di tutela determinati da intollerabili forme di aggressività, di sopruso e di frode soprattutto verso i soggetti più deboli e da nuove forme di criminalità connesse all’uso improprio delle innovative tecnologie informatiche e dell’intelligenza artificiale”.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

