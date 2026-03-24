Gli amori di Gino Paoli, da Stefania Sandrelli a Ornella Vanoni

(Adnkronos) –

Gino Paoli ha incarnato per decenni l’idea del cantautore tormentato e irresistibile, protagonista di una vita sentimentale complessa, segnata da slanci intensi e da un episodio mai davvero archiviato: quel colpo di pistola al cuore nel 1963, sopravvissuto come simbolo di un’esistenza vissuta sempre sul confine tra eccesso e poesia. Due matrimoni, relazioni celebri, cinque figli e una lunga scia di cronache che, soprattutto negli anni Sessanta, hanno raccontato con curiosità e talvolta moralismo la sua vita privata, spesso fuori dagli schemi dell’epoca.

Il 1954 segna l’incontro con Anna Fabbri, che diventa sua moglie nel 1957. Un’unione che durerà ufficialmente fino al 1970, attraversando però anni difficili. Nel 1964 nasce il loro figlio Giovanni, mentre il matrimonio è già messo alla prova da relazioni parallele e dall’esposizione mediatica. Fabbri, sempre lontana dai riflettori, resta una presenza discreta ma fondamentale anche nei momenti più complessi. Giovanni è scomparso il 7 marzo 2025 a 60 anni per un infarto.

All’inizio degli anni ’60 entra nella vita del cantautore Ornella Vanoni. Il loro rapporto nasce come collaborazione professionale e si trasforma presto in una relazione sentimentale. Il legame si sviluppa nei primi anni del decennio, quando Paoli è già sposato, e si conclude dopo poco tempo, senza però interrompere una complicità che continuerà negli anni successivi, anche sul piano artistico, fino agli anni ’80 e oltre.

Il 1961 è un anno decisivo: il 5 giugno, durante una serata alla Bussola di Viareggio, Paoli incontra Stefania Sandrelli. Lei ha 15 anni e ha appena debuttato al cinema con tre film, tra cui ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi accanto a Marcello Mastroianni. Da quell’incontro nella sala da ballo nasce una storia travolgente che si protrarrà fino al 1968, alimentando l’attenzione della stampa per quell’amore all’epoca scandaloso. Nel 1963, nel pieno di questa fase turbolenta, Paoli compie il gesto estremo che segnerà per sempre la sua biografia: un colpo di pistola al cuore da cui sopravvive. L’anno successivo, nel 1964, nasce Amanda, figlia della relazione con Sandrelli, mentre a pochi mesi di distanza era già diventato padre di Giovanni con la moglie.

Gli anni Settanta e Ottanta segnano una fase di transizione, fino all’approdo a una nuova stabilità. Nel 1991 Paoli sposa Paola Penzo, compagna già da tempo. Con lei costruisce un rapporto più solido e duraturo,

destinato ad accompagnarlo fino alla fine. Dalla loro unione nascono tre figli: Niccolò (1981), Tommaso (1992) e Francesco (2000). (di Paolo Martini)

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)