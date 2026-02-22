16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gli rubano carte pokemon per 20mila euro, le ritrova online: due denunce

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gli rubano carte Pokemon e One Piece del valore di oltre 20mila euro, le ritrova online e chiama i carabineri. Un 27enne residente in provincia di Biella e un 44enne della provincia di Torino sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione, per aver rubato da uno zaino delle carte da collezione delle serie Pokemon e One Piece, del valore di oltre 20mila euro. Il furto era avvenuto lo scorso 2 novembre quando il proprietario stava ritornando dal Lucca Comics, ed ha denunciato tutto ai militari dell’Arma di Alpignano, nel torinese.  

Poche settimane dopo la vittima del furto ha trovato online degli annunci di vendita di quelle che sembravano essere proprio le sue carte. E’ stata accertata l’identità della persona dietro l’account del venditore ed è stato individuato un secondo e risalito ad un secondo soggetto coinvolto nella vicenda. Quindi, sono scattate le perquisizioni domiciliari. Grazie al numero seriale delle carte e alla loro certificazione, i militari sono riusciti ad accertare la proprietà delle card. Gran parte della refurtiva è stata recuperata, i due soggetti sono stati denunciati. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
18 °
15.4 °
49 %
2.1kmh
0 %
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1345)ultimora (1184)sport (74)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati