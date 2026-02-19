12.1 C
Glovo, gip convalida commissariamento: “Regolarizzi 40mila rider”

(Adnkronos) – Il giudice di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario emesso, in via d’urgenza, dal pubblico ministero Paolo Storari, ha disposto il controllo giudiziario della società Foodinho, srl che gestisce operativamente la piattaforma di delivery Glovo, e ha confermato Andrea Adriano Romano come amministratore giudiziario.  

Al centro dell’inchiesta, il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà”, in particolare “inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva”. Una paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile “sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali”.  

Per il giudice la misura d’urgenza chiesta dalla Procura appare “adeguata e proporzionata” e tra i compiti affidati all’amministratore giudiziario c’è anche che “proceda alla regolarizzazione dei lavoratori”.  

