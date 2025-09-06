17.3 C
Goitini (Bnl): “Staffetta generazionale per sdoganare l’impatto generazionale delle nuove tecnologie”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Dobbiamo trovare la capacità di creare staffette generazionali. Abbiamo un problema legato all’incapacità di riuscire a creare un ponte tra generazioni che riesca a sdoganare l’impatto delle nuove tecnologie”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Bnl, Elena Goitini, in collegamento con Adnkronos dal forum Teha di Cernobbio. 
“C’è un gap importante – ha poi aggiunto guardando ai giovani – su tutto il fenomeno delle competenze: dal numero dei laureati, all’abbandono, alla povertà educativa. Dobbiamo cominciare a trattare le nuove generazioni non come fonti di statistiche ma risorse reali da includere e questo passa attraverso la capacità di riuscire ad ascoltarli davvero, per mettere in piedi qualcosa che sia veramente attrattivo per loro”, ha spiegato ancora l’ad di Bnl. “Il digital divide è molto ampio. L’Italia non può non essere in corsa, ma le aree per migliorare sono molto ampie. Abbiamo la necessità di integrare la tecnologia nel ridisegno dei processi produttivi e vale per la totalità dei settori. Riuscirci richiede di investire moltissimo in competenze. Il paradigma umano più macchina costituisca il futuro. Per colmare il gap dell’Italia serve accelerare e questo si fa muovendosi in un contesto regolato ma non over regolato”, ha detto Goitini che ha aggiunto: “C’è un maggiore livello di attrattività del Paese Italia, ma ci sono due freni: la rigidità delle forme contrattuali e i salari. Combinati, creano una situazione che determina l’incapacità di riuscire ad avere un’ascesa più facile fuori dai confini”.    —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

