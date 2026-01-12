0.7 C
lunedì 12 Gennaio 2026
Golden Globe 2026, da ‘Una battaglia dopo l’altra’ a ‘Adolescence’: tutti i vincitori

(Adnkronos) – La notte degli 83esimi Golden Globe Awards ha confermato ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘Adolescence’ come grandi protagonisti della serata: il film di Paul Thomas Anderson ha dominato le categorie cinematografiche, mentre la serie tv ha raccolto numerosi riconoscimenti nel settore televisivo.  

Sul fronte cinema, ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ di Chloé Zhao ha trionfato come miglior film drammatico, mentre ‘Una battaglia dopo l’altra’ si è aggiudicato il premio come miglior film musical o commedia e ha portato a casa Miglior Regia e miglior sceneggiatura per Paul Thomas Anderson, protagonista assoluto della cerimonia. 

Tra i premi di recitazione, Wagner Moura ha vinto come miglior attore in un film drammatico per ‘L’agente segreto’, e Jessie Buckley è stata incoronata miglior attrice in un film drammatico per ‘Hamnet’.  

Timothée Chalamet e Rose Byrne si sono imposti rispettivamente come miglior attore e miglior attrice nelle categorie musical/commedia, mentre Teyana Taylor e Stellan Skarsgård hanno vinto nei premi di supporto. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

