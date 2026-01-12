6.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Golden Globes, da Ruffalo a Lyonne: le celebrità indossano spille di protesta contro l’ICE

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A sfilare sul red carpet dei Golden Globe non solo il grande cinema e il glamour. Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Natasha Lyonne hanno sfilato indossando le spillette anti-Ice per ricordare Renee Good, la donna uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis. Sulle spille bianche e nere gli slogan ‘Be Good’ e ‘Ice Out’. 

Qualche ora prima della cerimonia, sui suoi account social, Ruffalo aveva ascritto: “Questa settimana una cittadina americana è stata uccisa dall’ICE, e da essere umano turbato non posso far finta che sia normale. Questo è un invito a tutti quelli che mi seguono, se siete preoccupati – non siete soli – insieme possiamo fermare la violenza, e #begood in onore di Renee Macklin Good”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.6 ° C
7.6 °
5.6 °
68 %
0.5kmh
98 %
Lun
6 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (913)ultimora (837)Eurofocus (37)demografica (24)sport (15)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati