9.9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Golpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono coprifuoco

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Golpe in Guinea-Bissau dove i militari “hanno scoperto un piano di destabilizzazione in atto” che contemplava “un tentativo di manipolazione dei risultati elettorali” con il presunto coinvolgimento di “alcuni politici” e un “noto boss della droga”. E’ quanto ha affermato il portavoce dell’Esercito, Denis N’Canha, nel messaggio alla popolazione trasmesso dalla tv Tgb, con l’annuncio che la nuova giunta “assume tutti i poteri dello Stato”, della “destituzione” del presidente uscente e con la rassicurazione che l’obiettivo è “ripristinare la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico”. I militari hanno imposto il coprifuoco dalle 21 alle 6. 

Il presidente uscente Umaro Sissoco Embaló è stato “destituito immediatamente”. Quest’ultimo ha denunciato al settimanale Jeune Afrique di essere stato arrestato nel suo ufficio all’interno del palazzo presidenziale. Secondo N’Canha, i militari, al lavoro per “un ritorno totale alla normalità costituzionale”, hanno trovato un “deposito di armi”. Annunciata “la chiusura totale, fino a nuovo avviso, di tutte le istituzioni della Repubblica di Guinea-Bissau”, oltre alla chiusura dei confini.  

“Sospeso l’accesso ai social network”, ha aggiunto il portavoce, parlando di “situazione grave” nel mezzo delle tensioni dopo le elezioni generali di domenica scorsa, un processo “sospeso” per i militari. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.7 °
8.2 °
55 %
5.4kmh
40 %
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
11 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1587)ultimora (1481)sport (56)demografica (50)attualità (30)Regione Toscana (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati