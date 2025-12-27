8.4 C
Firenze
sabato 27 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Google permetterà il cambio di indirizzo Gmail senza perdere dati

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Presto sarà possibile cambiare il proprio indirizzo mail senza perdere i propri dati. E’ questo il ‘regalo’ di Natale sul quale starebbe lavorando Google per gli utenti di Gmail. Secondo un aggiornamento della pagina di assistenza di Google – per ora solo in lingua Hindi e il che suggerisce che il lancio della nuova funzione potrebbe iniziare in India e nei Paesi che utilizzano la lingua Hindi- sarà possibile sostituire il proprio indirizzo Gmail con uno nuovo, mantenendo tutti i dati e i servizi. “Una volta effettuato il cambio, i vecchi indirizzi email resteranno attivi e gli utenti continueranno a ricevere messaggi inviati sia al vecchio sia al nuovo indirizzo”, scrive il Los Angeles Times. 

 

Servizi concorrenti come Microsoft Outlook, osserva il quotidiano Usa, permettono da tempo di cambiare facilmente l’indirizzo principale aggiungendo un ‘alias’. Google consente la modifica solo agli account che terminano in @gmail.com, e anche il nuovo indirizzo deve terminare in @gmail.com. Sebbene gli utenti possano riutilizzare il vecchio indirizzo email del proprio Account Google in qualsiasi momento, una volta effettuato il cambio non sarà possibile registrare un altro indirizzo email per lo stesso account per i successivi 12 mesi. 

 

Per ora, ricorda Cnbc, “gli utenti che desiderano un nuovo indirizzo Gmail devono creare un nuovo account e trasferire manualmente i propri dati attraverso un processo complicato e rischioso, che può compromettere le integrazioni con applicazioni di terze parti”. 

 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.4 ° C
8.8 °
7.6 °
71 %
1.3kmh
0 %
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1088)ultimora (981)sport (42)Eurofocus (40)demografica (26)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati