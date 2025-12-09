Google, Ue avvia indagine antitrust sull’uso dei dati per l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – L’Unione europea ha annunciato di aver avviato un’indagine per valutare se Google abbia violato le norme sulla concorrenza utilizzando contenuti pubblicati online da media e altri editori per addestrare e fornire servizi di intelligenza artificiale senza un adeguato compenso. “Stiamo indagando se Google possa aver imposto termini e condizioni ingiusti a editori e creatori di contenuti, mettendo al contempo in una posizione di svantaggio gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale rivali, in violazione delle norme sulla concorrenza dell’Ue”, ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione con delega all’antitrust, Teresa Ribera.

