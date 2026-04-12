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Gout Gout da record, il baby fenomeno dell’atletica vola nei 200

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gout Gout stupisce ancora. Il 18enne australiano vola nei 200 metri e con il tempo di 19”67 (1,7 metri di vento a favore) stabilisce il nuovo record mondiale Under 20. Gout Gout dà spettacolo ai campionati nazionali, fissando ovviamente il nuovo primato della competizione e anche il nuovo record nazionale. Per dare l’idea della prestazione, Usain Bolt alla stessa età di Gout Gout correva in 19”94. 

“Mi sento molto più leggero sapendo di aver corso con limiti di vento regolare e di avere la velocità e il fisico per ottenere tempi del genere”, ha dichiarato Gout ai giornalisti dopo la gara. “Quindi mi sento davvero bene e pronto per altro. Ci ho pensato per tutto l’anno, negli ultimi due mesi, sono davvero contento di esserci riuscito. Per tutta la settimana continuavo a ripetermi: ‘Correrò in 19.75’, e ovviamente con 19.67 … non si può che essere contenti”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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