16.9 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un libro sulle tasse in regalo, con tanto di dedica. Durante le dichiarazioni di voto alla Camera, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha mostrato alla premier Giorgia Meloni il libro, fatto stampare dai pentastellati, ‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’. Che reca una dedica particolare: “Gentile omaggio per la presidente Meloni, a cura del Movimento 5 Stelle”.  

“Me lo dia, me lo dia il libro”, ha detto la presidente del Consiglio rispondendo direttamente a Conte. La premier, che ha seguito il discorso del leader del M5S con attenzione e prendendo appunti, quando ha visto il libro tra le mani di Conte ha chiesto una copia per lei. Poi, un commento e uno scambio di sorrisi con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, seduto al suo fianco. Con Conte che ha subito rimarcato: “Rida, rida pure”. 

Il leader M5S ha poi consegnato il libro a Meloni. Si è avvicinato al banco della premier, una rapida stretta di mano, e ha lasciato il volume tra le mani della presidente del Consiglio che lo ha ringraziato.  

Nel libro, il presidente del Movimento 5 Stelle ha lasciato una dedica speciale per la leader di Fratelli d’Italia: “Al presidente Meloni, perché non racconti il ‘libro dei sogni’, ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
16.9 ° C
17.8 °
16.6 °
95 %
0.5kmh
75 %
Mer
16 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
17 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2111)ultimora (1428)vid (299)tec (94)Lav (75)sport (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati