martedì 12 Agosto 2025
Governo, Meloni: “Quarto più longevo, motivo in più per lavorare con serietà e determinazione”

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani”. Lo scrive sui suoi social Giorgia Meloni, a proposito dei 1.024 giorni in carica del suo governo, diventato il quarto più longevo in assoluto.  “Superando 1.024 giorni, il governo Meloni sale al quarto posto tra gli esecutivi più longevi della storia della Repubblica. Non è solo una questione di numeri, ma di sostanza: la stabilità è un valore, che purtroppo gli italiani non vedevano più da tanti anni nella politica nazionale”, dichiara Maria Teresa Bellucci, vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali.  “Un Governo solido, coeso e determinato – afferma – è la condizione fondamentale per portare avanti riforme strutturate, politiche credibili e risultati concreti per i cittadini. Servono visione, tempo e responsabilità. È questa la ricetta che ci ha permesso di rilanciare l’Italia, rafforzarne il ruolo internazionale e restituire fiducia agli italiani. Giorgia Meloni ha dimostrato di saper guidare l’Italia con coerenza, serietà e coraggio. Avanti così”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

