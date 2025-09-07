25.5 C
Governo, Renzi a Cernobbio: “Auguri a imprenditori che lo votano, loro è devastante superficialità”

(Adnkronos) – “Do un giudizio estremamente negativo sul governo di Giorgia Meloni” e “trovo devastante la superficialità con cui anche il mondo imprenditoriale non si rende conto di quanto è banale dire ‘vabbè, ma gli altri stanno peggio'”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al forum Teha di Cernobbio. “L’Italia – ha spiegato – ha delle condizioni che non ha mai avuto nessun presidente del Consiglio dei 31 presidenti del Consiglio che si sono succeduti, una maggioranza solida anche per colpa delle divisioni degli altri una situazione internazionale di fatto cambiata dai 200 miliardi del Next Generation Eu e a fronte di questo abbiamo una crescita che definire ridicola è una cortesia. Amici imprenditori che volete votare la Meloni, auguri, non vi state rendendo conto che una crescita dello 0,4 acquisita nel primo semestre del 2025 con questa situazione internazionale è una crescita imbarazzante”, ha detto ancora Renzi.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

