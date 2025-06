Gp Assen, Quartararo in pole position. La griglia di partenza del Gran Premio d’Olanda

(Adnkronos) –

Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Assen. Il pilota francese partirà davanti a tutti per la quarta volta in stagione, dopo aver preceduto nelle qualifiche la Ducati di Pecco Bagnaia. A chiudere la prima fila del Gran Premio d’Olanda ci sarà Alex Marquez. Marc Marquez, leader del Mondiale, aprirà la seconda fila con la sua Ducati. Oggi alle 15 via alla gara sprint, per assegnare i primi punti del weekend. Ecco la griglia di partenza del Gp di Assen:

1. Quartararo 1’30″651

2. Bagnaia a 0.028 3. A. Marquez a 0.160 4. M. Marquez a 0.220 5. Bezzecchi a 0.409 6. Morbidelli a 0.519 7. Aldeguer a 0.635 8. Di Giannantonio a 0.678 9. Acosta a 0.703 10. Vinales a 0.814 11. Fernandez a 0.867 12. Zarco a 0.996. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)