Gp Australia, Leclerc con Ferrari più veloce in prove libere

(Adnkronos) – Charles Leclerc con la Ferrari è il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp di Australia, che domenica 16 marzo apre il Mondiale 2025 di Formula 1. Nella seconda sessione a Melbourne, il pilota monegasco gira in 1’16’’439 precedendo le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. L’inglese Lewis Hamilton, al debutto al volante della rossa, ottiene il quinto tempo complessivo alle spalle del giapponese Yuki Tsunoda. Settimo crono per l’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica, con la Red Bull. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)