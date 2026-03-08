10.9 C
Gp Australia, ordine d'arrivo. Le classifiche del Mondiale

(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, e le classifiche Piloti e Costruttori. 

 

1. George Russell (Mercedes) – 58 giri in 1h23’06”801  

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 2”974  

3. Charles Leclerc (Ferrari) + 15”519  

4. Lewis Hamilton (Ferrari) + 16”144 

5. Lando Norris (McLaren) + 51”741  

6. Max Verstappen (Red Bull) + 54”617 

7. Oliver Bearman (Haas) a 1 giro 

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro 

9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 giro 

10. Pierre Gasly (Alpine) a 1 giro 

11. Esteban Ocon (Haas) a 1 giro 

12. Alex Albon (Williams) a 1 giro 

13. Liam Lawson (Racing Bulls) a 1 giro 

14. Franco Colapinto (Alpine) a 2 giri 

15. Carlos Sainz (Williams) a 2 giri 

16. Sergio Perez (Cadillac) a 3 giri. 

 

1. George Russell (Mercedes) – 25 punti  

2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 punti  

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 15 punti  

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 punti  

5. Lando Norris (McLaren) – 10 punti  

6. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti  

7. Oliver Bearman (Haas) – 6 punti  

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti  

9. Gabriel Bortoleto (Audi/Sauber) – 2 punti  

10. Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto. 

 

1. Mercedes – 43 punti  

2. Ferrari – 27 punti  

3. McLaren – 10 punti  

4. Red Bull Racing – 8 punti. 

5. Haas – 6 punti.  

6. Racing Bulls – 4 punti.  

7. Audi – 2 punti.  

8. Alpine – 1 punto. 

 

