10.9 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Australia, trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – George Russell trionfa nel Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. La Mercedes fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Kimi Antonelli oggi domenica 8 marzo. La Ferrari chiude al terzo e quarto posto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che insidiano le Frecce d’Argento nella prima metà del Gp e poi non riescono a colmare il gap. Russell, al sesto successo della carriera, sfrutta la superiorità del suo motore in una giornata in cui il muretto azzecca la strategia. La Ferrari, invece, si complica la vita con una tattica a dir poco ‘rivedibile’.  

 

L’avvio di gara è scoppiettante, con un’eccellente partenza di Leclerc che brucia le Mercedes e si prende il primo posto. Il monegasco e Russell si scambiano a ripetizione la leadership prima della svolta. La Red Bull di Isack Hadjar si rompe, entra la Virtual Safety Car: la Mercedes richiama i suoi piloti per il cambio gomme, la Ferrari non lo fa. Russell e Antonelli rientrano in pista con gomme dure dopo l’unica sosta e cambiano passo. 

“Uno di noi doveva fermarsi”, dice Hamilton al muretto. E ha ragione. Quando le Ferrari rientrano ai box, il copione è già scritto: le Mercedes scappano, le Ferrari inseguono a distanza senza possibilità di ricucire il gap. Russell e Antonelli gestiscono le gomme dure per oltre 40 giri e chiudono in parata festeggiando la doppietta. La Ferrari si deve accontentare del terzo e quarto posto: la rossa appare l’unica monoposto in grado di impensierire le Frecce d’Argento.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
12.1 °
9.8 °
71 %
0.5kmh
75 %
Dom
16 °
Lun
19 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1415)ultimora (1273)sport (63)Eurofocus (55)demografica (24)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati