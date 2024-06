Gp Austria, Russell vince con Mercedes e Sainz terzo con Ferrari

(Adnkronos) –

George Russell vince il Gp d'Austria sul circuito di Spielberg nell'undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. L'inglese della Mercedes, alla seconda vittoria della carriera, precede l'australiano della McLaren Oscar Piastri e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz in una gara decisa dall'incidente avvenuto a 7 giri dalla fine. Il momento decisivo della gara arriva al 64° dei 71 giri previsti con l'incidente tra i primi due in classifica Max Verstappen e Lando Norris. Il pilota della McLaren prova un sorpasso all'esterno, l'olandese chiude lo spazio in modo molto energico, costringendo Norris a impattare con la ruota posteriore destra della Red Bull. Entrambe le macchine danneggiate con i piloti che rientrano ai box. Per Norris la gara finisce lì, mentre Verstappen chiude al 5° posto, nonostante 10" di penalità, alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton. Sesto posto per il tedesco della Haas Nico Hulkenberg che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e il compagno di squadra il danese Kevin Magnussen. A completare la top ten l'australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls) e il francese Perre Gasly (Alpine). Undicesimo posto per la seconda Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, penalizzato da un contatto al via con Piastri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)