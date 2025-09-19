32.7 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Baku, doppietta Ferrari nelle seconde libere. Comanda Hamilton, poi Leclerc

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Doppietta Ferrari nelle seconde prove libere del Gp dell’Azerbaigian sul circuito di Baku. Il più veloce è l’inglese Lewis Hamilton in 1’41″293 davanti al monegasco Charles Leclerc (1’41″367), a seguire le Mercedes dell’inglese George Russell (1’41″770) e dell’italiano Kimi Antonelli (1’41″779). Quinto tempo per l’inglese della Haas Oliver Bearman (1’41″891) che si lascia alle spalle l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’41″902). Decimo e dodicesimo posto per le due McLaren dell’inglese Lando Norris (1’42″199) e dell’australiano Oscar Piastri (1’42″295). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.7 ° C
34.3 °
31 °
37 %
1.8kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
27 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati