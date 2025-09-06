15.7 C
sabato 6 Settembre 2025
Gp Barcellona, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp con le qualifiche e la
sprint race
del Gp di Barcellona. Oggi, sabato 6 settembre, si definirà la griglia di partenza della gara di domani sul circuito del Montmelò. Occhi puntati su Marc Marquez, sempre più vicino alla vittoria del nono titolo mondiale. Ecco orario, programma e dove vedere le varie sessioni di oggi in tv e streaming. Ecco il programma del Gp di Barcellona di oggi, sabato 6 settembre: Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint Le qualifiche e la gara sprint del Gp di Barcellona, in programma oggi sul circuito del Montmelò, verranno trasmesse su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 disponibile in diretta e in chiaro le qualifiche e la gara sprint. Sempre al tasto 8 del telecomando, domenica alle 21:30 la gara in differita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

