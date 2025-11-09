Gp Brasile, ordine d’arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) – Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano.

1. Lando Norris (McLaren) 1h32’01”596;

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10”388;

3. Max Verstappen (Red Bull) +10”750;

4. George Russell (Mercedes) + 15”267;

5. Oscar Piastri (McLaren) + 15”749;

6. Oliver Bearman (Haas) + 29”630;

7. Liam Lawson (RB) + 52”642;

8. Isack Hadjar (RB) + 52”873;

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53”324.

1. Lando Norris 390 punti;

2. Oscar Piastri 366;

3. Max Verstappen 341;

4. George Russell 276;

5. Charles Leclerc 214;

6. Lewis Hamilton 148;

7. Kimi Antonelli 122;

8. Alex Albon 73;

9. Nico Hulkenberg 43;

10. Isack Hadjar 43.

1. McLaren 756 punti;

2. Mercedes 398;

3. Red Bull 366;

4. Ferrari 362;

5. Williams 111;

6. RB 82;

7. Aston Martin 72;

8. Haas 70;

9. Sauber 62;

10. Alpine 22.

