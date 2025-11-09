11.8 C
Firenze
domenica 9 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Brasile, ordine d’arrivo e classifica Mondiale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano. 

 

1. Lando Norris (McLaren) 1h32’01”596; 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10”388; 

3. Max Verstappen (Red Bull) +10”750; 

4. George Russell (Mercedes) + 15”267; 

5. Oscar Piastri (McLaren) + 15”749; 

6. Oliver Bearman (Haas) + 29”630; 

7. Liam Lawson (RB) + 52”642; 

8. Isack Hadjar (RB) + 52”873; 

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53”324. 

 

1. Lando Norris 390 punti; 

2. Oscar Piastri 366; 

3. Max Verstappen 341; 

4. George Russell 276; 

5. Charles Leclerc 214; 

6. Lewis Hamilton 148; 

7. Kimi Antonelli 122; 

8. Alex Albon 73; 

9. Nico Hulkenberg 43; 

10. Isack Hadjar 43. 

 

1. McLaren 756 punti; 

2. Mercedes 398; 

3. Red Bull 366; 

4. Ferrari 362; 

5. Williams 111; 

6. RB 82; 

7. Aston Martin 72; 

8. Haas 70; 

9. Sauber 62; 

10. Alpine 22. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.8 ° C
12.8 °
9.7 °
72 %
2.6kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1488)ultimora (1383)sport (64)demografica (41)attualità (16)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati