15.2 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Indonesia, caduta e frattura alla clavicola per Marquez: “Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il primo weekend da campione del mondo si rivela amaro per Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati è caduto al primo giro del Gp di Indonesia di oggi, domenica 5 ottobre, buttato giù da Marco Bezzecchi, e ha rimediato una frattura alla clavicola: “Sembra che il problema riguardi il legamento della clavicola. È una rottura o una lussazione” ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il pilota. 

“Parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quanto successo negli anni scorsi. Rispetterò il parere dei medici. Tornerò quando sarà possibile”.  

Dopo l’incidente, Marquez ha spiegato di aver ricevuto subito le scuse di Bezzecchi: “Marco è venuto a chiedermi scusa. Accetto, sono cose che capitano nelle corse”. La manovra del pilota dell’Aprilia, vincitore ieri della gara sprint in Indonesia, potrebbe essere sanzionata con una penalità da scontare nel prossimo Gp. Anche Bezzecchi si sottoporrà a ulteriori esami nelle prossime ore, per valutare le conseguenze della caduta.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.2 ° C
18.4 °
14.7 °
94 %
3.1kmh
68 %
Dom
14 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (592)ultimora (408)vid (30)tec (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati