Gp Miami, ordine d’arrivo e le classifiche del Mondiale

(Adnkronos) – Oscar Piastri trionfa nel Gp di Miami oggi, domenica 4 maggio, e allunga in testa alla classifica Piloti di Formula 1. Dominio McLaren negli Stati Uniti con Lando Norris secondo, così come nel Mondiale. La scuderia inglese è sempre più leader della classifica Costruttori. Lontane le Ferrari, con Charles Leclerc settimo e Lewis Hamilton ottavo. Piastri consolida il primato nella classifica del Mondiale piloti grazie al quarto successo stagionale. La McLaren domina nel Mondiale costruttori e dopo 6 gare non sembra avere rivali. 1. Oscar Piastri (McLaren) 2. Lando Norris (McLaren) 3. George Russell (Mercedes) 4. Max Verstappen (Red Bull) 5. Alexander Albon (Williams) 6. Kimi Antonelli (Mercedes) 7. Charles Leclerc (Ferrari) 8. Lewis Hamilton (Ferrari) 9. Carlos Sainz (Williams) 10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 12. Esteban Ocon (Haas) 13. Pierre Gasly (Alpine) 14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 15. Fernando Alonso (Aston Martin) 16. Lance Stroll (Aston Martin) Out Liam Lawson (Racing Bulls) Out Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Out Oliver Bearman (Haas) Out Jack Doohan (Alpine) 1. Oscar Piastri (McLaren) 131 2. Lando Norris (McLaren) 115 3. Max Verstappen (Red Bull) 99 4. George Russell (Mercedes) 93 5. Charles Leclerc (Ferrari) 53 6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48 7. Lewis Hamilton (Ferrari) 41 8. Alexander Albon (Williams) 30 9. Esteban Ocon (Haas) 14 10. Lance Stroll (Aston Martin) 14 11. Yuki Tsunoda (Red Bull) 9 12. Pierre Gasly (Alpine) 7 13. Carlos Sainz (Williams) 7 14. Oliver Bearman (Haas) 6 15. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6 16. Isack Hadjar (Racing Bulls) 5 17. Liam Lawson (Racing Bulls) 0 18. Fernando Alonso (Aston Martin) 0 19. Jack Doohan (Alpine) 0 20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0. 1. McLaren 246 punti 2. Mercedes 141 punti 3. Red Bull 105 punti 4. Ferrari 94 punti 5. Williams 37 punti 6. Haas 20 punti 7. Aston Martin 14 punti 8. Racing Bulls 8 punti 9. Alpine 7 punti 10. Kick Sauber 6 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)