Gp Montreal, Hamilton investe una marmotta. Poi i problemi ai freni – Il video

(Adnkronos) – Altra giornata nera per Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari, sette volte campione del mondo, ha chiuso al sesto posto il Gp del Canada, dietro al compagno di squadra Charles Leclerc. Per il britannico, gara rovinata da un brutto episodio: dopo il giro 40, una marmotta ha tagliato la strada alla sua monoposto, finendo investita.

Hamilton ha in seguito lamentato con i suoi meccanici problemi ai freni della sua SF-25, probabilmente proprio a causa dell’impatto, e la scuderia a quel punto gli ha chiesto di stringere i denti per portare a termine il Gran Premio. L’inglese ora è sesto nella classifica piloti, con 79 punti. Davanti a lui Leclerc, a quota 104. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)