Gp Monza, oggi le qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Sabato da non perdere per il Gp di Monza. Oggi, 6 settembre, tocca alle qualifiche del Gp d’Italia. Si riparte dal dominio di Lando Norris nelle seconde libere. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell’ultimo fine settimana. Dalla terza sessione di libere alle qualifiche, ecco il programma di oggi del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, sabato 6 settembre, per il Gp di Monza di Formula 1:  Ore 12.30: F1 – Prove libere 3 Ore 16: F1 – Qualifiche Le qualifiche del Gp d’Italia saranno trasmesse su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

