30.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Monza, pole da record di Verstappen. Quarto Leclerc, poi Hamilton

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Pole position da primato di Max Verstappen nel Gp di Monza. Il campione del mondo della Red Bull trova il miglior tempo nelle qualifiche: un 1:18.793 che è anche il nuovo record della pista. Il fuoriclasse olandese chiude davanti alla McLaren di Lando Norris (1:18.869) al termine di una sessione tiratissima. Terzo Oscar Piastri, sull’altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l’anno scorso, quando aveva agguantato una vittoria epica nel Gran Premio d’Italia. Quinto Lewis Hamilton sull’altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d’Olanda. Sesto George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.3 ° C
30.8 °
29 °
39 %
2.2kmh
20 %
Sab
29 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
31 °
Mer
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati