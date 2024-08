Gp Olanda, Norris in pole con McLaren e flop Ferrari

(Adnkronos) – Lando Norris in pole position nel Gp di Olanda, 15esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, alla quarta pole della carriera, oggi 24 agosto è il più veloce nella terza manche delle qualifiche girando in 1’09”673. Norris scatta davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che ottiene il secondo tempo e chiude la prima fila in griglia. In seconda fila, la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Solo sesta la Ferrari di Charles Leclerc, in terza fila con la Red Bull di Sergio Perez. Delusione per l’altra rossa di Carlos Sainz: out nel Q2, come la Mercedes di Lewis Hamilton, scatterà lontano dai primi in sesta fila. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)