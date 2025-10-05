Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen, alla McLaren il titolo costruttori. Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) –

George Russell vince il Gp di Singapore di Formula 1 oggi, domenica 5 ottobre, a Marina Bay. Il pilota della Mercedes domina la gara e chiude davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che ha provato fino alla fine a superarlo. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris, davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri. La McLaren conquista il titolo costruttori. Quinto posto per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che ha preceduto in volata sul traguardo l’Aston Martin di Fernando Alonso. Nono posto per Bearman e chiude la top ten Carlos Sainz, partito ultimo. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Singapore e la classifica piloti aggiornata.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Singapore di oggi, domenica 5 ottobre:

1. George Russell (Mercedes)



2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)



7. Lewis Hamilton (Ferrari)



8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Singapore:

1 Oscar Piastri – 336 punti

2 Lando Norris – 314 punti

3 Max Verstappen – 273 punti

4 George Russell – 237 punti

5 Charles Leclerc – 173 punti

6 Lewis Hamilton – 127 punti

7 Kimi Antonelli – 88 punti

8 Alex Albon – 70 punti

9 Isack Hadjar – 39 punti

10 Nico Hulkenberg – 37 punti

11 Lance Stroll – 32 punti

12 Carlos Sainz – 32 punti

13 Fernando Alonso – 34 punti

14 Liam Lawson – 30 punti

15 Esteban Ocon – 28 punti

16 Pierre Gasly – 20 punti

17 Yuki Tsunoda – 20 punti

18 Gabriel Bortoleto – 18 punti

19 Oliver Bearman – 18 punti

20 Franco Colapinto – 0 punti

21 Jack Doohan – 0 punti

