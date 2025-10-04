19.4 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Singapore, Russell in pole davanti a Verstappen. Hamilton sesto, poi Leclerc

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
George Russell conquista la pole position del Gp di Singapore oggi sabato 4 ottobre. L’inglese della Mercedes gira in 1’29″158, nuovo record della pista, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’29″340) e il leader del mondiale, l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’29″524). Quarto posto per l’italiano della Mercedes Kimi Antonelli (1’29″537) che si lascia alle spalle l’inglese della McLaren Lando Norris (1’29″586) e le due Ferrari, con l’inglese Lewis Hamilton (1’29″688) sesto davanti al monegasco Charles Leclerc (1’29″784). 

 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore di domani, domenica 5 ottobre: 

1. George Russell (Mercedes)
 

2. Max Verstappen (Red Bull) 

3. Oscar Piastri (McLaren) 

4. Kimi Antonelli (Mercedes) 

5. Lando Norris (McLaren) 

6. Lewis Hamilton (Ferrari)
 

7. Charles Leclerc (Ferrari)
 

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

9. Oliver Bearman (Haas) 

10. Fernando Alonso (Aston Martin) 

11. Nico Hülkenberg (Sauber) 

12. Alexander Albon (Williams) 

13. Carlos Sainz (Williams) 

14. Liam Lawson (Racing Bulls) 

15. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 

17. Lance Stroll (Aston Martin) 

18. Franco Colapinto (Alpine) 

19. Esteban Ocon (Haas) 

20. Pierre Gasly (Alpine) 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.4 ° C
20.8 °
18.5 °
47 %
1.5kmh
0 %
Sab
19 °
Dom
17 °
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (541)ultimora (357)vid (30)tec (29)fin (28)Lav (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati