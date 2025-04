Gp Suzuka, Piastri domina seconda sessione libere. Hamilton quarto, Leclerc settimo

(Adnkronos) –

Oscar Piastri domina la seconda sessione di libere in Giappone: il pilota della McLaren chiude le FP2 in 1:28.114. Secondo il compagno di squadra Lando Norris (migliore delle FP1, 1:28.163) e terzo Isack Hadjar su VCARB (1:28.518). Seguono la Ferrari di Lewis Hamilton, quarto con 1:28.544, poi la Racing Bulls di Lawson (1:28.559) e la Mercedes di Russell (1:28.567). Charles Leclerc è settimo in 1:28.586, il campione del mondo Max Verstappen è ottavo in 1:28.670, Kimi Antonelli su Mercedes sedicesimo in 1:29.733.

Brutto incidente per Doohan durante le prove: lui sta bene, la sua Alpine è distrutta. Domani le qualifiche alle 8.