Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali

(Adnkronos) – L’Autorità britannica per le comunicazioni del Regno Unito (Ofcom) ha avviato oggi un’indagine formale su X di Elon Musk in merito alla funzione di creazione di immagini del suo chatbot di intelligenza artificiale, Grok, che è stata utilizzata per produrre deepfake sessualizzati.

“Ci sono state segnalazioni profondamente preoccupanti sull’uso del chatbot di intelligenza artificiale Grok su X per creare e condividere immagini di persone spogliate, che potrebbero configurare abuso di immagini intime o pornografia, e immagini sessualizzate di minori che potrebbero costituire materiale di abuso sessuale su minori”, sottolinea Ofcom in una nota.

