Gran Bretagna, incriminato per strangolamento il nipote di Churchill e parente di Diana

(Adnkronos) – È stato incriminato per tre capi d’accusa per tentato strangolamento il 12esimo duca di Marlborough, pronipote di Winston Churchill e parente della principessa Diana. Lo ha reso noto la polizia della Thames Valley spiegando che Charles James Spencer-Churchill avrebbe tentato di strangolare la stessa persona tre volte, dal novembre del 2022 al maggio del 2024, a Woodstock nell’Oxfordshire. Arrestato il 13 maggio dello scorso anno, il duca settantenne è stato convocato presso la corte dei magistrati di Oxford. 

Spencer-Churchill, dodicesimo duca di Marlborough e membro di una delle famiglie più aristocratiche della Gran Bretagna, è noto per aver avuto una lunga storia di tossicodipendenza in passato. Imparentato con Sir Winston Churchill e alla lontana con Diana attraverso la linea Spencer, Spencer-Churchill ha ereditato il suo ducato nel 2014 dopo la morte del padre, l’undicesimo duca di Marlborough. In precedenza era stato Marchese di Blandford, noto anche come Jamie Blandford. La sua dimora di famiglia è il trecentenario Blenheim Palace, luogo di nascita di Winston Churchill, a Woodstock. 

internazionale/esteri

