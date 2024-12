(Adnkronos) – Due escursionisti sono scivolati in un canalone, mentre scendevano dal Corno Grande del Gran Sasso. Il Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo e la Guardia di Finanza sono impegnati nel recupero dei due escursionisti. L’elicottero non è potuto decollare per le condizioni meteo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)