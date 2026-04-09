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Gran Sasso, valanga ai valloni di Campo Imperatore: verifiche in corso

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(Adnkronos) – Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica e controllo a seguito di una valanga che si è staccata nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Al momento non risultano segnalazioni di persone coinvolte. Le attività sono in corso con una squadra di terra impegnata nella perlustrazione del fronte valanghivo, supportata da un’Unità Cinofila da Valanga (Ucv) per la ricerca di eventuali escursionisti travolti. In supporto alle operazioni è impiegato anche l’elicottero del 118 decollato da L’Aquila che sta effettuando sorvoli dell’area interessata. Sul posto stanno anche operando squadre dei vigili del fuoco e operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza.  

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