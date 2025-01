Grande Fratello, anticipazioni di stasera 13 gennaio: il ritorno di Jessica Morlacchi

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento stasera, lunedì 13 gennaio, con il Grande Fratello. Alfonso Signorini annuncerà il concorrente che dovrà abbandonare immediatamente la Casa tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Jessica dovrà saldare i conti con alcuni concorrenti del reality show: “Jessica Morlacchi ha abbandonato per non andare al televoto. Stasera torna nella casa del Grande Fratello, soprattutto per chiudere i conti che ha lasciato in sospeso con Helena Prestes e Luca Calvani. Quindi puntata da non perdere”, questo l’annuncio di Federica Panicucci durante la diretta di ‘Mattino Cinque’. Nella scorsa puntata il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto e di prendere dei provvedimenti a causa di una serie di episodi che si sono verificati nella Casa, come gli scontri accessi tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. “Il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d’ufficio. Andrete direttamente al televoto per l’eliminazione insieme ai nominati di stasera e, inoltre, non avrete diritto di voto in questa sessione di nomination”, questo l’annuncio di Signorini in puntata. Dopo aver appresso che il provvedimento riguardava anche lei, Jessica ha chiesto di poter abbandonare la Casa. “Noi non vi costringiamo con la pistola alla tempia a restare nella Casa. Le tue parole hanno ferito. Accettiamo la tua decisione, puoi lasciare la casa”, ha replicato Signorini. Chi tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi dovrà abbandonare la Casa? Appuntamento alle 21:30 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)