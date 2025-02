Grande Fratello, anticipazioni stasera 24 febbraio: sorpresa, prima finalista, televoto

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 24 febbraio, con un nuovo appuntamento. La puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede un televoto flash per eleggere la prima finalista del reality show. Attraverso un televoto flash, che Alfonso Signorini aprirà all’inizio della puntata, il pubblico avrà la possibilità di decidere chi è la prima finalista del Grande Fratello che si aggiungerà a Lorenzo Spolverato, eletto già come il primo finalista della Casa. Il rapporto tra Shaila Gatta ed Helena Prestes continua a essere turbolento. La showgirl napoletana, nel corso della settimana, ha scritto un testo di una canzone con l’obiettivo di denigrare la modella brasiliana. Riusciranno le due inquiline a trovare un punto in comune? Tante le sorprese di questa sera: Tommaso Franchi potrà rivedere, in collegamento da Siena, l’amata nonna Alba. Maria Teresa Ruta, invece, potrà riabbracciare la figlia Guenda. Infine, spazio al verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara Cainelli, Giglio, Iago Garcia, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta? Per scoprirlo, l’appuntamento con il Grande Fratello è alle 21:30 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)