Grande Fratello, chi è Chiara Cainelli: la quinta finalista

Chiara Cainelli è la quinta finalista del Grande Fratello. La concorrente al televoto con Mariavittoria Minghetti, durante la finale del reality show di Canale 5, è risultata la più votata e ha conquistato l’ultimo posto da finalista al fianco di Lorenzo, Helena, Zeudi e Jessica. Chiara Cainelli è nata nel 1999 a Trento da padre tedesco e madre boliviana. Al Grande Fratello ha raccontato di aver vissuto un’adolescenza “molto turbolenta” e di essere sempre stata una bambina ribelle. Chiara ha un gemello con il quale ha un bellissimo rapporto. Dopo il diploma Chiara ha cominciato a lavorare, e oggi gestisce insieme alla madre un banco al mercato di Trento. Nel 2017 ha vinto il titolo di Miss Trento prendendo parte a Miss Italia. Prima della partecipazione al Grande Fratello, Chiara Cainelli ha preso parte al dating show di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, nel 2020 dove ha corteggiato il tronista Carlo Pietropoli. Nel video di presentazione al Grande Fratello, Chiara ha raccontato di essere stata una campionessa di scacchi. Ha detto di amare leggere, dipingere, ascoltare musica e andare in palestra. La concorrente è entrata nella Casa del Grande Fratello da single. E ha raccontato che la sua ultima relazione è terminata a causa di un tradimento da parte del fidanzato. Tuttavia, dopo qualche settimana all’interno della Casa ha trovato l’amore nel concorrente Alfonso D’Apice, eliminato il 17 febbraio. “Ti aspetto fuori, mi manchi tantissimo. Scusami se non te l’ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo”, ha dichiarato Alfonso che nella 33esima puntata è rientrato nella Casa per riabbracciare la fidanzata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)