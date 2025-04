Grande Fratello, cosa è successo dopo la finale? La festa per Lorenzo (senza Shaila)

(Adnkronos) – Si è conclusa ieri, lunedì 31 marzo, la 18esima edizione del Grande Fratello e con questa anche la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nata e maturata proprio durante l’esperienza nel reality show di Canale 5. L’ex velina ha fatto il suo ingresso nella Casa durante la finale per avere un confronto con il modello milanese e mettere un punto definitivo alla loro storia, lasciando il concorrente senza parole. Il finalista, dopo la diretta, ha incontrato le fan fuori dagli studi per ringraziarle di tutto il supporto. Ma le sue parole non sono passate inosservate… “Volevo ringraziare per il supporto che ci date. Vi voglio davvero bene. Io sono come voi, non c’è niente di diverso. Non me ne frega niente dei followers, anche io ho delle insicurezze”, ha detto Spolverato, ringraziando le fan per tutto il sostegno.

Nonostante il modello sia stato lasciato in diretta televisiva dall’ex velina, ha voluto incontrare le fan ‘Shailenzo’ (la ship creata per l’ex coppia) per ringraziarle e lo ha fatto parlando al plurale, così come hanno sottolineato le fan: “Parla al plurale anche per Shaila, che grande uomo”, si sente dire dal video pubblicato sui social. Alla festa avrebbe dovuto partecipare anche Shaila Gatta che, dopo la puntata, ha lasciato gli studi senza congratularsi e salutare Lorenzo un’ultima volta. L’ex velina pare abbia proprio messo una pietra sopra la relazione con Spolverato. “Questo non è un amore sano. Sono stata usata, poco amata, il nostro è stato un amore tossico”, ha detto l’ex velina in diretta lasciando il concorrente senza parole. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)