Grande Fratello, Endemol avvia verifiche sulle selezioni dei concorrenti

(Adnkronos) – Endemol Shine Italy Spa, produttore del Grande Fratello, prende atto “con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma”, in relazione al caso legato delle chat di Alfonso Signorini diffuse da Fabrizio Corona. Lo sottolinea in una nota la stessa società che, “in relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo”.

“L’azienda inoltre, a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, ha comunque avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma – conclude l’azienda-. Endemol Shine Italy non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche”.

