Grande Fratello, Jessica Morlacchi chi è: Gazosa, depressione e scandalo Memo Remigi

(Adnkronos) –

Jessica Morlacchi è una delle finaliste del Grande Fratello. La concorrente è stata in assoluto una delle maggiori protagoniste della 18esima edizione: nel corso della 21esima puntata ha abbandonato il programma per poi essere ripescata alla 25esima grazie al pubblico che ha votato tramite il televoto. Dagli esordi nella musica alla molestia in televisione, ecco chi è Jessica Morlacchi. Jessica Elisa Giorgia Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio del 1987. L’amore per la musica la porta già all’età di 7 anni a studiare il basso e a 17 anni inizia con il canto. Nel 1998 forma il gruppo ‘Eta Beta’, che nel 2000 cominciano a farsi strada nel panorama della musica italiana sotto il nome ‘Gazosa’. Nel 2001 vincono la sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo con il brano ‘Stai con me(Forever)’. Nel 2002 partecipano nuovamente alla kermesse canora con il brano ‘Ogni giorno di più’. Nonostante il successo, nel 2003 la Morlacchi lascia il gruppo per continuare l’attività musicale da solista. Nel marzo del 2005 duetta con Marco Masini al Festival di Sanremo nella quarta serata la versione acustica di ‘Nel mondo dei sogni’. Dopo la pubblicazione di diversi singoli, nel 2013 partecipa al talent show ‘The Voice Italy’, nella squadra di Riccardo Cocciante. Accanto alla carriera da cantante, Jessica Morlacchi ha fatto diverse apparizioni nel piccolo schermo. Nel 2019 ha partecipato come concorrente al programma televisivo ‘Ora o mai più’, in onda su Rai 1 in cui viene seguita dal coach Red Canzian e si classifica seconda, dopo Paolo Vallesi. Dal 2020 al 2023 ha fatto parte del cast fisso del talk show pomeridiano ‘Oggi è un altro giorno’ in onda su Rai 1. Dal 16 settembre del 2024 è una delle concorrenti della diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, da cui si ritira nel corso della 21esima puntata per poi essere ripescata alla 25esima. Nel 2019 ha confessato che dopo il successo da adolescente con i Gazosa ha affrontato per dieci anni gli attacchi di panico e la depressione. In un’intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, ha raccontato: “Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una vita così piena di responsabilità: eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli. Ho chiesto aiuto e lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l’ho avuto a 15 anni”. Jessica Morlacchi è stata protagonista di uno spiacevole episodio avvenuto nel 2022: durante una puntata del programma ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, Memo Remigi viene accusato di aver poggiato la mano sul fondoschiena della cantante, in diretta televisiva. Il gesto, che non è sfuggito alle telecamere e agli occhi attenti dei telespettatori, viene immediatamente condannato come ‘molestia’. Memo Remigi viene allontanato dal programma. Anche LA7 prende le distanze e lo allontana da ‘Propaganda Live’. Il gesto ha scatenato una serie di polemiche, che hanno spinto Remigi a chiedere pubblicamente scusa. Al Corriere della sera commentò così: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”. Jessica ospite a Verissimo ha confessato che i rapporti tra i due oggi sono tornati meglio di prima: “Io e Memo Remigi ci siamo chiariti tra di noi. Abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori, è successo quello che è successo, ma di base c’era un’amicizia profonda”. E ancora: “Ci siamo sentiti a telefono e ci siamo anche sentiti ad agosto. Gli ho raccontato del Grande Fratello e mi ha fatto le congratulazioni. Io e Memo ci vogliamo bene. Io perdono le brave persone, non c’è un motivo per continuare a essere arrabbiati”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)