Grande Fratello, la semifinale stasera 24 marzo: anticipazioni

(Adnkronos) – Questa sera, lunedì 24 marzo, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Spazio agli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, chi conquisterà un posto in finale? Il televoto di stasera decreterà l’eliminato della semifinale di questa edizione del Grande Fratello. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. I tre concorrenti che hanno già conquistato un posto per la finale sono: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Chi dovrà abbandonare la Casa definitivamente? L’appuntamento per scoprirlo è alle 21:30 su Canale 5. Non mancherà, poi, il confronto finale tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Il modello milanese ha confidato cosa pensa realmente della modella, che all’inizio reputava una ragazza divertente: “Era brillante, non litigava mai”, ma col passare, del tempo e a causa degli sconti avvenuti oggi preferisce mantenere le distanze: “Era l”opposto di quello che è adesso” ha ribadito Spolverato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)