Grande Fratello, Lorenzo Spolverato primo finalista: ultima puntata, cosa è successo

(Adnkronos) – È Lorenzo Spolverato il primo finalista ufficiale di questa edizione del Grande Fratello. Ieri, lunedì 10 febbraio, è andata in onda la nuova puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini. È stato un appuntamento ricco di colpi di scena: tra la proclamazione del primo finalista e l’abbandono improvviso di Pamela Petrarolo. Pamela Petrarolo a causa di motivi familiari ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello. Attraverso un comunicato, la notizia è stata data a tutti i concorrenti. “Pamela è dovuta uscire poche ore fa dalla Casa del Grande Fratello. Aveva già fatto un’uscita, come alcuni di voi ricorderanno. Questa volta ci sono degli impegni familiari a cui non può mancare, che deve seguire di persona. Siamo dispiaciuti e per questo abbiamo dovuto interrompere il televoto che la vedeva tra i protagonisti”, ha detto il conduttore del reality show. Attraverso un televoto flash, aperto in diretta da Alfonso Signorini, è stato proclamato il primo finalista maschile. Lorenzo Spolverato ha vinto al televoto contro Javier Martinez, Giglio, Alfonso D’Apice ottenendo così l’accesso diretto per l’ultima puntata del reality. La puntata si conclude con le nomination: il pubblico deve scegliere il preferito tra Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Maxime Mbanda. Chi dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)