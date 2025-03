Grande Fratello, puntata 10 marzo: terzo finalista, nomination e sorprese

(Adnkronos) –

Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello, dopo

Lorenzo Spolverato

e

Jessica Morlacchi

. La concorrente è stata eletta nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, su Canale 5. Nessun concorrente è stato eliminato, ma la finale è sempre più vicina: ecco tutto quello che è successo nella 38esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Doppio faccia a faccia tra Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi dopo una settimana di intensi sconti e confronti. Tra Mariavittoria e Chiara non scorre buon sangue e Alfonso Signorini ha fatto notare alle concorrenti come il loro comportamento cambi in puntata rispetto a quello che accade durante la quotidianità. Per decretare il terzo finalista, i concorrenti in nomination erano: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Primo verdetto del televoto è per Chiara Cainelli, che non è stata eletta come finalista. Per lei però una grande sorpresa: nella Casa è arrivato il fratello gemello, che ha riabbracciato la sorella dopo aver raccontato il loro passato difficile. La puntata si è conclusa con il verdetto che ha visto Zeudi come terza finalista e con le nomination per l’eliminazione che avverrà nella prossima puntata: il meno votato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando dovrà abbandonare la Casa giovedì 13 marzo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)