Grande Fratello, puntata 6 marzo: televoto, terzo finalista e la sorpresa per Shaila Gatta

(Adnkronos) –

Federico Chimirri è l’eliminato della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 6 marzo. È stato un appuntamento ricco di sorprese, colpi di scena e duri confronti: ecco tutto quello che è successo. La puntata si apre con un confronto tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice. Secondo molti, il primo sarebbe interessato a Chiara Cainelli, legata sentimentalmente ad Alfonso. Lorenzo ha provato a spiegare ancora una volta che per Chiara non prova alcun tipo di sentimento, se non una forte amicizia: “Ti considero un amico, secondo me c’è stato un grandissimo fraintendimento. Io ho un bel rapporto con Chiara, che è mia amica. Amo ancora Shaila”, ha spiegato il modello milanese. Grande sorpresa per Shaila Gatta che ha visto entrare dalla porta rossa la mamma Luisa: “Sono d’accordo con la decisione che hanno preso di proseguire il percorso nella Casa da separati”, ha detto la mamma della concorrente sul rapporto tra Shaila e Lorenzo. Luisa ha speso delle dolci parole per la figlia: “Siamo tutti fieri di te, non stai sbagliando niente, continua così. Pensa per te”. I concorrenti sono stati chiamati a fare le nomination, ma a differenza delle altre volte il pubblico dovrà votare il concorrente che vuole vedere in finale e che andrà ad aggiungersi ai finalisti già annunciati, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Questo meccanismo, tuttavia, non è stato svelato agli inquilini che hanno votato senza sapere che il televoto eleggerà il nuovo finalista. In nomination finiscono: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Chi sarà il terzo finalista? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)