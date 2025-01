Grande Fratello, puntata giovedì 23 gennaio: tutto quello che è successo

(Adnkronos) – Il Grande Fratello è andato in onda ieri, giovedì 23 gennaio, con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena e nuovi confronti accesi. Il pubblico ha deciso tramite televoto di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti, ma il reality show ha dato un vantaggio agli inquilini. È cominciata così la parte più impegnativa del reality: da questo momento i quattro più votati in un nuovo televoto flash avranno la possibilità di ritornare in Casa dopo l’eliminazione, ma fino alla finale non ci saranno più i preferiti del pubblico. Riguardo al televoto flash: Helena Prestes, Michael Castorino, Jessica Morlacchi e Iago Garcia sono i quattro ex concorrenti scelti dal pubblico per essere ripescati e per rientrare ufficialmente nella Casa come nuovi concorrenti. Tra quelli che erano in nomination, invece, nessuno è stato eliminato. I concorrenti mandati in nomination nella puntata di ieri sera, giovedì 23 gennaio, sono: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Centrale è stato il confronto diretto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. La showgirl ha accusato la ballerina e il suo fidanzato, Lorenzo Spolverato, di essere troppo “teatrali”. Lorenzo ha respinto le critiche e ha dichiarato che il parere di Stefania non ha alcun valore per lui. Luca Calvani e Lorenzo Spolverato sono stati richiamati in Mystery Room da Alfonso Signorini per aver violato il regolamento. Durante i giorni in cui è stato fuori dalla Casa per andare in Spagna, Lorenzo Spolverato ha avuto accesso a internet e ha ammesso le sue colpe, ricevendo, insieme a Luca Calvani, l’indulgenza del Grande Fratello. Il conduttore televisivo, infatti, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole, senza imporre provvedimenti disciplinari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)