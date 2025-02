Grande Fratello, stasera 10 febbraio anticipazioni: la sorpresa per Zeudi e l’eliminazione

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 10 febbraio, con un nuovo appuntamento. La puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede tanti colpi di scena: una sorpresa per Zeudi e la proclamazione del primo finalista di questa edizione. Secondo quanto anticipato da Federica Panicucci: “Questa sera sarà definito il primo finalista maschile”. Nel corso della puntata, infatti, dopo circa cinque mesi, il pubblico avrà la possibilità di scegliere il primo finalista tra i concorrenti uomini. Chi sarà? Questa sera Zeudi Di Palma riceverà una sorpresa dal fratello Giuseppe che entrerà nella Casa per riabbracciarla dopo due mesi. Per l’ex Miss Italia non è un momento semplice quello che sta vivendo al momento dentro la Casa del Grande Fratello.

Il bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez ha scatenato diverse polemiche. La storia tra i due continua a evolversi e quello che fino a pochi giorni fa sembrava essere una semplice amicizia si sta trasformando in qualcosa di molto più profondo. A non aver preso bene la situazione è proprio Zeudi, che si era avvicinata prima a Helena e successivamente a Javier. La concorrente anche durante la scorsa diretta, interpellata da Alfonso Signorini, ha espresso il suo disappunto e la sua delusione a riguardo. Ovviamente non mancherà il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma? Appuntamento alle 21:30 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)