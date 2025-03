Grande Fratello, stasera 17 marzo: televoto flash e doppia eliminazione

(Adnkronos) – Questa sera, lunedì 17 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Non mancheranno i colpi di scena tra il televoto flash e una doppia eliminazione: ecco tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti sono reduci dalla festa organizzata lo scorso sabato per celebrare i sei mesi trascorsi nella Casa. Ma non sono mancati gli imprevisti. Durante i festeggiamenti, infatti, si è consumato un acceso scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che verrà affrontato durante la puntata. Non mancheranno le sorprese: Jessica Morlacchi avrà la possibilità di riabbracciare i suoi nipotini. Il Grande Fratello darà poi a Tommaso la possibilità di abbracciare il suo papà, che non vede da mesi. In arrivo anche il decisivo verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta? Questa, tuttavia, non sarà l’unica eliminazione della puntata di stasera. Alfonso Signorini, infatti, aprirà un televoto flash che vedrà un altro concorrente costretto a lasciare immediatamente il gioco e abbandonare la Casa a pochi passi dalla finale. Chi sarà il secondo concorrente eliminato? L’appuntamento per scoprirlo è alle 21:30 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)